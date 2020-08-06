В РПЛ не будет переносов из-за коронавируса

В российской Премьер-лиге в новом сезоне не будет переносов матчей из-за коронавируса.

Эту информацию подтвердил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

«Важный вопрос по техническим поражениям. Мы хотели войти в сезон с едиными правилами по таким ситуациям. Сезон закончился, но коронавирус — нет. Случаи заражения, к сожалению, могут быть.

После обсуждений с клубами и РФС абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов. Это не лучшее решение, но оно позволяет осуществлять единый подход для всех.

Если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, КДК будет засчитывать техническое поражение. Если команда не может выйти по причине коронавируса — снятия с чемпионата после двух технических поражений действовать не будет.

Понятно, что у нас есть два резервных дня и даты проведения в еврокубках, но это все равно привело бы к разному подходу в разных ситуациях», — цитирует Савина Sport24. 0