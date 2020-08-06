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    В РПЛ не будет переносов из-за коронавируса

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    В российской Премьер-лиге в новом сезоне не будет переносов матчей из-за коронавируса.

    Евгений Савин
    Евгений Савин

    Эту информацию подтвердил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

    «Важный вопрос по техническим поражениям. Мы хотели войти в сезон с едиными правилами по таким ситуациям. Сезон закончился, но коронавирус — нет. Случаи заражения, к сожалению, могут быть.

    После обсуждений с клубами и РФС абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов. Это не лучшее решение, но оно позволяет осуществлять единый подход для всех.

    Если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, КДК будет засчитывать техническое поражение. Если команда не может выйти по причине коронавируса — снятия с чемпионата после двух технических поражений действовать не будет.

    Понятно, что у нас есть два резервных дня и даты проведения в еврокубках, но это все равно привело бы к разному подходу в разных ситуациях», — цитирует Савина Sport24. 0

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