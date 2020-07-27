«Ювентус» — «Сампдория»: счет матча 2:0, обзор голов

Туринскийобыграл(2:0) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.

Счет был открыт в добавленное к первому тайму время. Пьянич неожиданно для всех разыграл стандартное положение на правом фланге атаки передачей низом в центр на линию чужой штрафной, откуда Роналду ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

А на 67-й минуте Роналду получил пас от Игуаина на линии чужой штрафной и попытался пробить. Аудеро парировал мяч перед собой, после чего первым на добивание успел Бернардески.

Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды гостей Мортен Торсби.

На 89-й минуте Роналду не реализовал пенальти, назначенный за фол против Алекса Сандро. Криштиану с точки на силу пробил в перекладину ворот Аудеро.

Таким образом, за два тура до завершения чемпионата «Ювентус» набрал 83 очка и стал недосягаем для конкурентов.

Отметим, что туринская команда девятый раз подряд и 36-й раз в истории клуба завоевала титул чемпиона Италии.