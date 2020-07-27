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    «Ювентус» обыграл «Сампдорию» и стал чемпионом Италии

    «Ювентус» — «Сампдория»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт в добавленное к первому тайму время. Пьянич неожиданно для всех разыграл стандартное положение на правом фланге атаки передачей низом в центр на линию чужой штрафной, откуда Роналду ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

    А на 67-й минуте Роналду получил пас от Игуаина на линии чужой штрафной и попытался пробить. Аудеро парировал мяч перед собой, после чего первым на добивание успел Бернардески.

    Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды гостей Мортен Торсби.

    На 89-й минуте Роналду не реализовал пенальти, назначенный за фол против Алекса Сандро. Криштиану с точки на силу пробил в перекладину ворот Аудеро.

    Таким образом, за два тура до завершения чемпионата «Ювентус» набрал 83 очка и стал недосягаем для конкурентов.

    Отметим, что туринская команда девятый раз подряд и 36-й раз в истории клуба завоевала титул чемпиона Италии.

    Сериа А. 36-й тур
    «Ювентус» — «Сампдория» — 2:0 (1:0)
    Голы: Криштиану Роналду, 45+7 (1:0). Бернардески, 67 (2:0)Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 89 (вратарь)«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу (Бернардески, 29), Алекс Сандру, де Лигт (Ругани, 78), Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 78), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 40)«Сампдория»: Аудеро, Йосида, Тонелли, Депаоли, Шабо (Лерис, 22), Ауджелло, Рамирес (Марони, 90+1), Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, КвальяреллаПредупреждения: Пьянич, 45. Торсби, 45+3. Тонелли, 45+6. Янкто, 66. Бернардески, 69. Куадрадо, 80. Рабьо, 86. Депаоли, 88Удаление: Торсби, 77
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