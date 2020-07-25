«Милан» сделает новое предложение по Алексею Миранчуку

Итальянскийготов сделать новое предложение по трансферу хавбека

Об этом в Telegram сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в "Милане". Рангник же, как говорили в кулуарах, в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик. Миранчук не подходил Рангнику. Теперь же "Милан" снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время россонери сделают очередное предложение "Локомотиву" и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он — одна из целей Стефано», — сообщил Арустамян.

Он также рассказал, за какую сумму могут продать Миранчука:

«Уже долгое время "Локомотив" убеждает нас, что не продаст его меньше чем за 20 млн евро. Но сумма выкупа в контракте Алексея — всего 8 млн. Я понимаю, что у "Локо" есть договоренность с агентами Миранчука — о том, что с покупателей они будут пытаться получить больше, уж точно двузначную сумму. Тем не менее фактор отступных важно учитывать». 0