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    «Тамбов» в следующем сезоне будет играть домашние матчи в Саранске

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    «Тамбов» в сезоне-2020/21 будет проводить домашние матчи в Саранске на «Мордовия Арене». Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

    «Тамбов» в следующем сезоне будет играть домашние матчи в Саранске
    «Тамбов» в следующем сезоне будет играть домашние матчи в Саранске

    «У нас бюджет остается тот же, что и в этом сезоне. Сейчас его еще будет рассматривать областная дума, но наш вице-губернатор и президент клуба Арсен Таймуразович Габуев заранее гарантировал, что, если сохраним место в Премьер-лиге, бюджет, выделенный регионом, сохранится на том же уровне. Если бы мы вылетели в ФНЛ, он, конечно, был бы в два раза меньше.

    Домашние матчи в следующем сезоне, скорее всего, будем проводить в Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20 процентов. В Саранске нам пошли навстречу, чтобы загрузить Мордовию Арену», — цитируют Худякова «Известия».

    Отметим, что «Тамбов» официально сохранит за собой прописку в РПЛ после того, как будет вынесено решение о техническом поражении «Сочи». Ранее южане не смогли провести матч 29-го тура с «Тамбовом» из-за вспышки коронавируса в команде. 0

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