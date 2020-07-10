УЕФА отложил внедрение ВАР на групповом этапе ЛЕ до сезона-2021/22

Исполнительный комитет УЕФА решил отложить использование ВАР на стадии группового этапа Лиги Европы.

В соответствии с первоначальным планом ВАР должен был работать на матчах ЛЕ в сезоне-2020/21 начиная с группового этапа.

«В свете текущей неопределенности, вызванной эпидемиологическим кризисом, который может отразиться на эксплуатационных возможностях, а также учитывая, что для работы системы VAR требуется дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на протокол УЕФА о возвращении футбола, исполком решил отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22.

Тем не менее, было подтверждено, что система VAR будет использоваться в Лиге Европы-2020/21 начиная с 1/16 финала, а также продолжит помогать арбитрам после рестарта кампании-2019/20», — говорится на официальном сайте УЕФА. 0