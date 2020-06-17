«Эйбар» — «Атлетик»: счет матча — 2:2, обзор голов

«Эйбар» — «Атлетик»
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«Атлетик» забил первым — с пенальти отличился Рауль Гарсия. «Эйбар» быстро отыгрался, а на 78-й минуте голом с пенальти, который реализовал Фабио Орельяна, вышел вперед. Однако через три минуты гостям удалось избежать поражения усилиями Асьера Вильялибре.
Примера. 29-й тур
«Эйбар» — «Атлетик» — 2:2 (1:1)
Голы: Рауль Гарсия, 8 — с пенальти (0:1). Кике, 19 (1:1). Орельяна, 78 — с пенальти (2:1). Вильялибре, 81 (2:2)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Корреа, Арбилья, Оливейра, Эскаланте (Диоп, 86), Экспосито, Педро Леон (Де Бласис, 82), Орельяна (Кристофоро, 90+2), Кике (Кике, 90+2), Серхио Энрич (Шарлес, 85)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Й.Альварес, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 78), Дани Гарсия, Весга, Икер Муниаин (Вильялибре, 79), Кордоба (Иньяки Уильямс, 46), Ларрасабаль (Лекуэ, 66)Предупреждения: Эскаланте, 8. Педро Леон, 54. Дани Гарсия, 77. Корреа, 84. Весга, 90+7