Силкин: «Динамо» поставят задачу бороться за право выступать в еврокубках

Бывший тренервысказался о шансах московского клуба выступать в следующем сезоне в еврокубках.

«У них достаточно тяжелые игры. И чтобы попасть в Лигу Европы, надо хорошенько постараться. Нужно побольше очков набрать. Проходных матчей не будет. У них несколько игр с командами, которые борются за выживание, несколько — с лидерами. Словом, сложный календарь у ребят.

Сразу же будут встречи с "Краснодаром" и ЦСКА. Да, конечно, можно говорить о том, что для армейцев мы неудобный соперник. Тем не менее, это не гарантирует победу. Я не могу сказать, как все закончится. У всех команд есть свои задачи, каждая будет стараться их выполнить.

У "Динамо" по ходу сезона были как хорошие матчи, так и не очень. Хотелось бы пожелать команде стабильности, чтобы она очки набирала. Если это будет, то и уверенность у футболистов будет присутствовать. Тогда можно ставить серьезные задачи. Думаю, команде поставят задачу бороться за право выступать в еврокубках. И для этого будет все делаться. Конечно, ребята поборются, но не они одни будут бороться», — цитирует Силкина Rusfootball.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на шестом месте, отставая от ЦСКА на пять очков. 0