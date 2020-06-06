ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Баджо За 4 минуты уложил «Реал» на лопатки. В 1998-м Роберто Баджо приструнил «королевский клуб»
  • 18:54
    • «Шахтер» удержал победу над «Десной», Марлос оформил дубль
  • 18:26
    • «Лейпциг» упустил победу над «Падерборном»
  • 18:24
    • «Бавария» одержала уверенную победу над «Байером»
  • 17:18
    • Директор «Матч ТВ» рассказал о предложении показать РПЛ бесплатно
  • 17:06
    • Вагнер Лав примет решение о будущем 8-9 июня
    Все новости спорта

    «Бавария» одержала уверенную победу над «Байером»

    «Байер» — «Бавария»: счет матча 2:4, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Байер Бавария Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    «Бавария» одержала победу над «Байером» в выездном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

    Серж Гнабри
    Серж Гнабри

    Встреча, которая прошла в Леверкузене, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

    Уже на 9-й минуте хозяева вышли вперед, когда Лукас Аларио реализовал выход один на один с вратарем.

    На 27-й минуте счет сравнял Кингсли Коман, который тоже в ближнем бою переиграл Лукаша Градецки.

    На 42-й минуте Леон Горецка принес мюнхенцам минимальный перевес, нанеся точный удар низом с линии штрафной площади.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    А на последней минуте первого тайма «Бавария» забила свой третий гол. Йозуа Киммих сделал классный заброс за спины защитникам на Сержа Гнабри, который мягким ударом перебросил вышедшего из ворот вратаря.

    На 66-й минуте отличился Роберт Левандовски, поразивший чужие ворота ударом головой после навеса Томаса Мюллера.

    За минуту до конца основного времени Флориан Вирц сократил отставание «фармацевтов», но на большее их не хватило.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (70 очков), а «Байер» — пятое (56 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье место
  • 02/06/2020 в 13:00
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Герта»
  • 1.61
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссию» Д ждет сложный матч с «Гертой»
  • «Боруссия» Д — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Поднимется ли «Боавишта» в верхнюю часть таблицы?
  • «Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Вскроет ли «Торпедо-БелАЗ» оборону «Слуцка»?
  • «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сергей Семак Футбол От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 04/06/2020 в 22:050
  • 16:10
    • Хаверц не сыграет с «Баварией»
  • 15:53
    • Фазель: Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный ЧМ-2021
  • 15:40
    • Серджи Роберто не хочет покидать «Барселону» ради «Ман Сити»
    АПЛ вернется 17 июня Футбол От вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛВ Англии остается целый ряд вопросов, которые еще предстоит решить перед возобновлением сезона 04/06/2020 в 16:130
  • Экспресс дня

  • «Унион» и «Шальке» огорчат друг друга?
  • 3.79
    •
  • 18:43
    • Гендиректор «Зенита»: Среди клубов РПЛ нет противников бесплатных трансляций
  • 18:28
    • «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Фортуной» в Дюсельдорфе
  • 18:01
    • «Ислочь» и «Рух» поделили очки
    «Милан» — «Бавария». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол От напряга в Мюнхене к невозмутимости в Милане. О матче между «Миланом» и «Баварией» на «Сан-Сиро» в 2006-мВспомним выдающийся матч великого «Милана» Анчелотти, в котором его ребята разнесли «немецкую машину» Вчера в 18:020
  • 15:27
    • Владелец «Фиорентины» надеется сохранить Кьезу в клубе
  • 14:59
    • «Ливерпуль» не будет покупать игроков летом — СМИ
  • 14:48
    • Ирвинг пропустит остаток сезона в НБА
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Заглембе — Лех Познань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч МОЛ Види — Кишварда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Богемианс 1905 — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эрцгебирге Ауэ — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Ганновер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Штутгарт — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие