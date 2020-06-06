«Байер» — «Бавария»: счет матча 2:4, обзор голов

одержала победу надв выездном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла в Леверкузене, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Уже на 9-й минуте хозяева вышли вперед, когда Лукас Аларио реализовал выход один на один с вратарем.

На 27-й минуте счет сравнял Кингсли Коман, который тоже в ближнем бою переиграл Лукаша Градецки.

На 42-й минуте Леон Горецка принес мюнхенцам минимальный перевес, нанеся точный удар низом с линии штрафной площади.

Календарь и таблица Бундеслиги

А на последней минуте первого тайма «Бавария» забила свой третий гол. Йозуа Киммих сделал классный заброс за спины защитникам на Сержа Гнабри, который мягким ударом перебросил вышедшего из ворот вратаря.

На 66-й минуте отличился Роберт Левандовски, поразивший чужие ворота ударом головой после навеса Томаса Мюллера.

За минуту до конца основного времени Флориан Вирц сократил отставание «фармацевтов», но на большее их не хватило.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (70 очков), а «Байер» — пятое (56 очков). 0