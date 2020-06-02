«Тамбов» проведет оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде

Три оставшихся домашних матча в сезоне РПЛ-2019/20проведет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

«Действительно, мы обращались в лигу с просьбой рассмотреть возможность доиграть оставшиеся домашние матчи в Тамбове на "Спартаке". Однако, в силу объективных причин, рассчитывать на положительное рассмотрение этого вопроса мы сейчас не можем.

К примеру, в своем нынешнем состоянии наш стадион не может в полной мере соответствовать техническим требованиям основного вещателя. Плюс — "Спартак" не оборудован системой VAR, наличие которой теперь является обязательным условием в российском футболе», — сказала гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова, которую цитирует пресс-служба клуба.

«Тамбов» сыграет в Нижнем Новгороде с «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».

В таблице РПЛ «Тамбов» с 25 набранными очками занимает 11-е место. 0