Федун предложил доиграть футбольный чемпионат России со зрителями

Владелец «Спартака»выразил надежду на то, что в заключительных матчах РПЛ-2019/20 болельщиков будут пускать на стадионы.

Отметим, что сам бизнесмен недавно выписался из больницы, где проходил курс лечения от коронавируса.

«В связи с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин будет снимать карантин, считаю, можно было бы разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм.

Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо. Убытки от проведения матчей без зрителей — полтора миллиарда рублей минимум», — отметил Федун в интервью порталу Sport24.

На данный момент РПЛ планирует рестарт на 21 июня. В сезоне-2019/20 осталось провести 8 туров.

Предложенный медицинский регламент не предусматривает присутствие на трибунах зрителей — по примеру немецкой бундеслиги, где соревнования уже начались.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отложить возобновление чемпионата России. 0