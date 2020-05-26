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    Быстров: Меня поражают совершенно левые отмазки руководства «Локомотива»

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    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался по поводу смены тренера в московском «Локомотиве».

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    Клуб не стал продлевать контракт с Юрием Семиным, и 1 июня новым главным тренером команды станет серб Марко Николич.

    «Я считаю, что Семин должен был доработать хотя бы до конца сезона. А дальше можно было принимать какие-то решения.

    Это решение руководства. Больше меня поражают совершенно левые отмазки. При Юрии Павловиче прогрессировали многие молодые футболисты.

    Если клуб принимает решение идти другим путем, то нужно говорить об этом в открытую. А у нас начинают что-то придумывать, чтобы потом не больно было падать.

    Такая ситуация происходит не впервые. Зачастую футбольные боссы считают, что в футболе они разбираются лучше любого тренера.

    Как дальше пойдет — время покажет. На мой взгляд, если меняешь тренера, то для того, чтобы добиться чего-то большего, чтобы команда стала лучше.

    Здесь же руководители "Локомотива" уже сомневаются в том, что займут по итогам сезона второе место.

    Если генеральный директор клуба заявляет о том, что будет всех игроков распродавать, то как он может занять второе место? Да и кто такой Николич?

    Честно говоря, не знаю этого тренера — никогда не следил за ним. Поэтому не могу обсуждать его перспективы. Может, у него и получится.

    Правда, чемпионат России не такой простой, удержать второе место "Локомотиву" будет тяжело», — рассказал Быстров в интервью «Спорт уик-энду».

    После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям. 0

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