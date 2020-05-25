«Шанхай Шеньхуа» отказал «МЮ» в продлении аренды Игало

не может договориться о продлении аренды форварда, права на которого принадлежат

Китайский клуб не хочет, чтобы 30-летний нигериец оставался в «МЮ» еще на три месяца, до фактического завершения сезона АПЛ, сообщает Daily Mail.

Если манкунианцы не смогут совершить неожиданный прорыв в переговорах, Игало придется вернуться в Шанхай, хотя с прошлой недели он возобновил тренировки в составе «красных дьяволов» и предпочел бы завершить сезон в Англии.

Игало перешел в аренду в «Манчестер Юнайтед» в минувшее зимнее трансферное окно, он провел за клуб восемь матчей, в которых четырежды отличился и сделал голевой пас. 0