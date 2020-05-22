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    Кикнадзе: «Локомотив» решил начать новый цикл с новым главным тренером

    Футбол Футбол России Локомотив
    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решении клуба расстаться с главным тренером Юрием Семиным.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «Совет директоров решил, что в новый цикл имеет смысл входить с новым главным тренером, дискуссия пошла в связи с плохими результатами еще осенью. В двух последних матчах Лиги чемпионов игра была далека от той, что хотелось видеть. У меня больше вопросов по домашнему матчу с "Байером" (0:2), в котором все решалось, и мы ничего не показали.

    Первая дискуссия с Юрием Павловичем Семиным у нас состоялась в прошлом году во время финала Лиги чемпионов. Я сказал, что мы не можем больше позволить себе брать возрастных футболистов. Нам необходимо научиться развивать собственных игроков, находить молодых игроков из других стран, развивать их и оформлять трансфер на выход. За время моей работы мне ни разу не удалось заставить Юрия Павловича посмотреть игры Казанки», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

    Также Кикнадзе рассказал, что в расширенном списке кандидатов на пост нового главного тренера было 18 специалистов.

    «С большей частью из них я встречался лично или вел переговоры с агентами. Среди них были очень громкие имена, в итоге остались три кандидатуры и Юрий Павлович. Совет директоров одобрил мою кандидатуру Николича», — добавил Кикнадзе.

    Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил о том, что не будет продлевать контракт с Юрием Семиным. Новым главным тренером был назначен 40-летний серб Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июля. 0

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