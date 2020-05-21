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    Кириченко не считает коронавирус опасным для футболистов

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса у футболистов из российских клубов.

    Дмитрий Кириченко
    Дмитрий Кириченко

    «Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной. Все же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закаленные. Не думаю, что для них эта болезнь опасна.

    Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу на несколько месяцев, пока вирус окончательно не утихнет», — приводит слова Кириченко «RT на русском».

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