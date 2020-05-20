Нападающий «Краснодара»рассказал, что переболел коронавирусом и в настоящее время уже полностью выздоровел.

«Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный.

Во-вторых, я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом.

1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал.

В ночь с 3-го на 4-е у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я решил не рисковать и лег на госпитализацию в больницу.

Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты.

Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам» — приводит Sport24 слова Сулейманова.

20-летний Сулейманов в текущем сезоне принял участие в 20 матчах РПЛ, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. 0