ФИФА организует матч для сбора средств на борьбу с коронавирусом

Фонд ФИФА организует первый в своей истории официальный матч, сообщает официальный сайт ФИФА.

Цель игры — сбор средств на закупку препаратов по борьбе с коронавирусом, а также глобальное сотрудничество и доступ к важнейшим технологиям лечения коронавируса, включая диагностику, терапию и вакцины.

«Мы обязаны продемонстрировать солидарность и продолжать делать все возможное, чтобы принимать участие и поддерживать борьбу с коронавирусом.

Мы принимали активное участие в повышении осведомленности мира, ФИФА внесла финансовый вклад в решение этой проблемы, а сейчас мы обязуемся организовать глобальное мероприятие по сбору средств, когда ситуация позволит.

Даже если это произойдет только через несколько месяцев», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Более подробная информация об этом уникальном событии, включая место, дату, участников и формат, будет объявлена Фондом ФИФА в надлежащее время.

В настоящее время рассматриваются различные сценарии и планы, каждый из которых соответствует требованиям здравоохранения и другим соответствующим руководящим указаниям соответствующих правительств и международных организаций», — сказал гендиректор Фонда ФИФА, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф. 0