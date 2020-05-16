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    БАТЭ разгромил «Слуцк» и вышел на первое место чемпионата Белоруссии

    БАТЭ — «Слуцк»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Борисовский БАТЭ крупно обыграл «Слуцк» (3:0) в домашнем матче 9-го тура чемпионата Белоруссии.

    В составе клуба из Борисова голами отметились Неманья Милич (4-я минута) и Игорь Стасевич (24) и Павел Нехайчик (70).

    БАТЭ набрал 19 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. «Слуцк» с 16 очками расположился на четвертом месте.

    В следующем туре БАТЭ в гостях сыграет против ФК «Динамо-Брест», а «Слуцк» на своем поле примет «Рух».

    Чемпионат Белоруссии. 9-й тур
    БАТЭ — «Слуцк» — 3:0 (2:0)
    Голы: Милич, 4 (1:0). Стасевич, 24 (2:0). Нехайчик, 70 (3:0)БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич, А.Филипович, Я.Филипович, Стасевич, Драгун, Яблонский (Бага, 78), Видлюмссон, Милич (Нехайчик, 64), Дубаич (Скавыш, 64)«Слуцк»: Панкратов, Кривулькин, Коанда, Образов, Чеботаев, Такулов, Бала (Короев, 77), Бобко (Трубило, 66), Семенов, Тетеренко (Салу, 46), СердюкПредупреждения: Коанда, 16. Чеботаев, 17. Тетеренко, 23. Филипенко, 66. Настич, 85. Короев, 85
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