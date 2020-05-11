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    Два матча чемпионата Белоруссии перенесены из-за подозрения на коронавирус у игроков

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    Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе матча 9-го тура национального первенства 2020 года с участием футбольных клубов «Минск» и «Неман» (Гродно).

    У игроков «Минска» подозревают наличие коронавируса
    У игроков «Минска» подозревают наличие коронавируса

    Поединок, который должен был состоятся на стадионе «Трактор» в Минске 15-го мая в 18.00 перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба АБФФ.

    Также перенесен матч 5-го тура Первой лиги «Арсенал» (Дзержинск) — ГОБЖД. Поединок, который должен был состоятся на стадионе РЦОР-БГУ в Минске 16-го мая в 14.00 перенесен на более поздний срок.

    Данное решение принято в связи с тем, что у футболистов дзержинского «Арсенала» и «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19. 0

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