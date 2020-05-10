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    «Смолевичи» и БАТЭ забили восемь голов на двоих

    «Смолевичи» — БАТЭ: счет матча 3:5, обзор голов

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    «Смолевичи» потерпели поражение от БАТЭ в домашнем матче восьмого тура чемпионата Белоруссии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Городской», завершилась со счетом 3:5.

    Уже на 1-й минуте Евгений Барсуков вывел хозяев вперед, на что команда из Борисова ответила точными ударами Максима Скавыша (13 минута), Игоря Стасевича (15) и Дмитрия Баги (36).

    Во втором тайме «Смолевичи» восстановили паритет усилиями Дмитрия Щегриковича (55) и Жана-Мореля По (63).

    Впрочем, в концовке встречи дубль оформил Неманья Милич (80 и 90+3) и принес гостям победу.

    В турнирной таблице чемпионата Белоруссии БАТЭ занимает первое место (16 очков), а «Смолевичи» — 15-е (3 очка). 0

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