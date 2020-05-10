«Смолевичи» — БАТЭ: счет матча 3:5, обзор голов

потерпели поражение отв домашнем матче восьмого тура чемпионата Белоруссии.

Встреча, которая прошла на стадионе «Городской», завершилась со счетом 3:5.

Уже на 1-й минуте Евгений Барсуков вывел хозяев вперед, на что команда из Борисова ответила точными ударами Максима Скавыша (13 минута), Игоря Стасевича (15) и Дмитрия Баги (36).

Во втором тайме «Смолевичи» восстановили паритет усилиями Дмитрия Щегриковича (55) и Жана-Мореля По (63).

Впрочем, в концовке встречи дубль оформил Неманья Милич (80 и 90+3) и принес гостям победу.

В турнирной таблице чемпионата Белоруссии БАТЭ занимает первое место (16 очков), а «Смолевичи» — 15-е (3 очка). 0