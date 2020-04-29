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    Арбитр Карасев рассказал о способе успокоить игрока

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    Российский судья Сергей Карасев рассказал, как успокаивает иностранных футболистов во время матчей.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    «Универсальный способ для футболиста, который первый раз сделал что-то серьезное, а до этого было все нормально. Надо сказать ему: "Please, not more, not today, not for me, not in my match, please" (»Пожалуйста, больше так не делай, не сегодня, не при мне, не в моем матче, пожалуйста«). Как правило, половина игроков сразу понимает это как шутку.

    Сейчас много интеллектуальных игроков с хорошим чувством юмора: понимают, что шутка, могут улыбнуться и похлопать по плечу. Эта фраза их расслабляет, они понимают, что судья не только каратель, но и человек, который может пошутить, а не только показывать карточки.

    По-итальянски говорю: "Tranquillo, per favore" (»спокойнее, пожалуйста«)», — заявил Карасев на YouTube-канале «Один Дома». 0

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