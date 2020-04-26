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    Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно

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    Руководство Российского футбольного союза обсуждает вероятность досрочного завершения сезона в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге, сообщает «Матч ТВ».

    «Ротор»
    «Ротор»

    Такое решение может быть принято, если к 30 апреля не будет ясности с конкретными сроками возобновления футбольных соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

    В случае досрочного завершения первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» и «Химки», занимающие два первых места после 27 туров, получат право выступить в РПЛ в сезоне-2020/21.

    Что касается обмена клубов между ПФЛ и ФНЛ, то здесь рассматриваются два варианта. Первый — он произойдет в рамках регламента исходя из нынешней турнирной ситуации.

    Второй — вылетать из ФНЛ никто не будет, а лидеров ПФЛ, которые получат лицензии для первого дивизиона (напомним, заявки подали представители всех групп), добавят к имеющимся.

    Изначально из ФНЛ в ПФЛ должны были вылететь 5 команд, однако «Армавир» уже снялся с соревнований, а «Луч» из Владивостока из-за финансовых проблем со следующего сезона будет выступать в третьем дивизионе.

    В случае официального снятия «Армавира» на первое место согласно регламенту выйдет «Торпедо», которое уступило «лисам» во втором круге 1:2 и получит три технических очка. Однако, скорее всего, итоги зафиксируют по текущему положению команд.

    «Ротор» лидирует в ФНЛ, набрав 56 очков. Второе место с 54 очками занимают «Химки», опережая «Чертаново» лишь по дополнительным показателям. Четвертое место занимает московское «Торпедо», набрав 53 очка. 0

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