Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно

Руководствообсуждает вероятность досрочного завершения сезона в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге, сообщает «Матч ТВ»

Такое решение может быть принято, если к 30 апреля не будет ясности с конкретными сроками возобновления футбольных соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

В случае досрочного завершения первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» и «Химки», занимающие два первых места после 27 туров, получат право выступить в РПЛ в сезоне-2020/21.

Что касается обмена клубов между ПФЛ и ФНЛ, то здесь рассматриваются два варианта. Первый — он произойдет в рамках регламента исходя из нынешней турнирной ситуации.

Второй — вылетать из ФНЛ никто не будет, а лидеров ПФЛ, которые получат лицензии для первого дивизиона (напомним, заявки подали представители всех групп), добавят к имеющимся.

Изначально из ФНЛ в ПФЛ должны были вылететь 5 команд, однако «Армавир» уже снялся с соревнований, а «Луч» из Владивостока из-за финансовых проблем со следующего сезона будет выступать в третьем дивизионе.

В случае официального снятия «Армавира» на первое место согласно регламенту выйдет «Торпедо», которое уступило «лисам» во втором круге 1:2 и получит три технических очка. Однако, скорее всего, итоги зафиксируют по текущему положению команд.

«Ротор» лидирует в ФНЛ, набрав 56 очков. Второе место с 54 очками занимают «Химки», опережая «Чертаново» лишь по дополнительным показателям. Четвертое место занимает московское «Торпедо», набрав 53 очка. 0