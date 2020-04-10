Слуцкий: Эдегор готов играть за «Реал» уже сегодня

Главный тренер «Рубина»высказал мнением о хавбеке «Реала», который выступает на правах аренды за

Российский специалист тренировал норвежца в «Витессе» в сезоне-2018/19.

«Я уверен, что Мартин готов играть в "Реале" уже сегодня. Он не станет, а уже является футболистом самого высокого уровня.

Мартин способен бороться за место в любой команде мира. Если "Реал" предоставит ему такую ​​возможность, он будет играть.

Когда я увидел, как Мартин играет на "Сантьяго Бернабеу", был абсолютно уверен, что у него есть качества выступать за "Мадрид".

Он универсален и [может сыграть] практически на любой позиции линии атаки. Схема для него не проблема. Без разницы — 4-4-2 или 4-4-3. Однако ему не хватает стартовой скорости, например, как у Мбаппе.

Он очень силен психологически. Обладает большой уверенностью в себе. Мартин может играть стабильно в течение длительного времени.

Он большой профессионал, по несколько часов в день работает в тренажерном зале и правильно питается.

Он гиперпрофессионален. Почти как робот. Мартин показал высокий уровень профессионализма, один из самых высоких из тех, что я видел за всю жизнь.

То, что он так играет в "Сосьедаде", меня не удивляет, поскольку в прошлом году он уже играл со мной на высоком уровне в Нидерландах», — заявил Слуцкий Diario Sport. 0