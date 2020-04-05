«Витебск» в меньшинстве обыграл «Смолевичи»

Единственный гол на 25-й минуте забил Евгений Клопоцкий.
С 55-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления россиянина Даниила Чалова.
В турнирной таблице «Витебск» с 6 очками занимает пятое место, «Смолевичи» (1) идут 15-ми.
Чемпионат Белоруссии. 3-й тур
«Смолевичи» — «Витебск» — 0:1 (0:1)
Гол: Клопоцкий, 25«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Котов, Вакулич (Турик, 69), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов, По, Верас (Русак, 81)«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Вандерсон, Гуренко (Кац, 90+1), Матвеенко (Кариока, 73), Теверов (Жулиу Сезар, 57)Предупреждения: Ращеня, 36. Матвеенко, 58. Волков, 63. Назаренко, 71. Барсуков, 88Удаление: Чалов, 55