КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бамиделе Джермейн АллиАПЛ на грани пиар-катастрофы
  • 17:41
    • АПЛ отложила продолжение сезона на неопределенный срок
  • 14:13
    • Игуаин может вернуться в Аргентину
  • 13:58
    • «Рубин» сократил зарплаты футболистов и работников в два раза
  • 13:30
    • Агент подтвердил интерес «Реала» к полузащитнику «Наполи»
  • 13:14
    • Олимпийскую деревню в Токио могут использовать в качестве больницы
    Все новости спорта

    Анчелотти: Футболистам достаточно 15 дней, чтобы восстановить физическую форму

    Футбол Коронавирус в спорте Между тем АПЛ Футбол Англии Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о том, сколько может понадобиться футболисту для восстановления после паузы, которая была введена в мировом футболе из-за пандемии коронавируса COVID-19.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Посмотрим, что решит лига по итогам совещаний. Один из основных аспектов заключается в том, чтобы все клубы возобновили подготовку одновременно, и все находились в равных условиях.

    В принципе, не так уж и важно, насколько долгой получится пауза. Современным футболистам достаточно 15 дней, чтобы восстановить физическую форму. Безусловно, после перерыва в семь или восемь недель, игроки не будут готовы на все сто процентов сразу после возобновления соревнований, но мы сможем играть. По этому поводу у меня никаких сомнений нет. Все команды будут в равных условиях, и мы будем тренироваться при помощи игр. Не важно, когда получится дать рестарт. Самое главное, чтобы можно было безопасно проводить матчи», — цитирует итальянца L’Equipe.

    Напомним, что в АПЛ осталось доиграть еще 9 туров. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризиса
  • 00:54
    •
  • Прогноз
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • 1.50
  • 07/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли минское «Динамо» первые баллы?
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Белшина» — «Городея»: кто наберет первые очки?
  • «Белшина» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли БАТЭ прервать неудачную серию в чемпионате?
  • БАТЭ — «Рух» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Паоло Росси Футбол Сперва договорные матчи, а затем такое… Хет-трик Паоло Росси в ворота бразильцевПока из-за ситуации с коронавирусом футбол приостановлен, продолжаем вспоминать о ярких поединках прошлого Вчера в 16:210
  • 17:28
    • Джордан Хендерсон создал фонд поддержки системы здравоохранения Англии
  • 07:00
    • УЕФА рекомендует не завершать чемпионаты досрочно
  • 17:58
    • Анчелотти: Футболистам достаточно 15 дней, чтобы восстановить физическую форму
    Николя Анелька Футбол 11 известных выпускников академии ПСЖ, которые оказались не нужны клубуЗдесь Николя Анелька, Кингсли Коман и другие Вчера в 13:200
  • Экспресс дня

  • БАТЭ станет на победный путь?
  • 2.51
    •
  • 17:10
    • Румменигге: С каждым кризисом приходят новые возможности
  • 14:57
    • «Рома» дважды попыталась выкупить футболиста «Арсенала»
  • 14:57
    • Стадион «Партизана» и «Црвены Звезды» перестроили в госпиталь
    Постер фильма «Гонка» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2Продолжение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции Вчера в 01:540
  • 14:28
    • «Тоттенхэм» сократит трансферный бюджет
  • 13:39
    • Cезон в Турции не будет возобновлен до лета
  • 12:46
    • Бийола не устраивает его роль в ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч БАТЭ — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.51
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Окоталь — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Дирианген
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие