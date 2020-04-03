Анчелотти: Футболистам достаточно 15 дней, чтобы восстановить физическую форму

Главный тренеррассказал о том, сколько может понадобиться футболисту для восстановления после паузы, которая была введена в мировом футболе из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Посмотрим, что решит лига по итогам совещаний. Один из основных аспектов заключается в том, чтобы все клубы возобновили подготовку одновременно, и все находились в равных условиях.

В принципе, не так уж и важно, насколько долгой получится пауза. Современным футболистам достаточно 15 дней, чтобы восстановить физическую форму. Безусловно, после перерыва в семь или восемь недель, игроки не будут готовы на все сто процентов сразу после возобновления соревнований, но мы сможем играть. По этому поводу у меня никаких сомнений нет. Все команды будут в равных условиях, и мы будем тренироваться при помощи игр. Не важно, когда получится дать рестарт. Самое главное, чтобы можно было безопасно проводить матчи», — цитирует итальянца L’Equipe.

Напомним, что в АПЛ осталось доиграть еще 9 туров. 0