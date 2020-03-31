Слуцкий о продолжении сезона: Пока много вопросов, на которые нет ответов

Главный тренер казанскогодал интервью телеканалу «Матч Премьер», в рамках которого высказался касательно текущей ситуации с футболом, а также о том, продолжится ли сезон после карантина.

«Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет, — заявил Слуцкий. — Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов», — сказал Слуцкий.

Отметим, что «Рубин» Леонида Слуцкого на момент прерывания сезона в РПЛ занимал 14 место с 24 очками. 0