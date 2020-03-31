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    Слуцкий о продолжении сезона: Пока много вопросов, на которые нет ответов

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    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий дал интервью телеканалу «Матч Премьер», в рамках которого высказался касательно текущей ситуации с футболом, а также о том, продолжится ли сезон после карантина.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет, — заявил Слуцкий. — Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов», — сказал Слуцкий.

    Отметим, что «Рубин» Леонида Слуцкого на момент прерывания сезона в РПЛ занимал 14 место с 24 очками. 0

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