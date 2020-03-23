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    Президент «Урала» о коронавирусе: И что теперь делать легионерам? У них семьи за границей

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о влиянии пандемии коронавируса на клуб.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Мы все находимся в неведении. Когда возобновится чемпионат? Никто толком ничего не говорит.

    В том то и дело, что понимая когда все закончится — нет. С каждым днем появляются какие-то тревожные новости. Там заболели, там... Все равно здоровье людей должно стоять на первом месте.

    И что теперь делать легионерам? У них семьи за границей. Никого не выпускают. Они сидят на карантине тут, жены и дети там. Бикфалви последний раз жену видел в январе. Не может к ней слетать.

    В Европе бушует этот коронавирус. У польских ребят непростая ситуация. Сложная история. Их же тоже нужно понять?!

    Зато ввели налоговые каникулы. Правильно. Просто мы же сейчас все доходы потеряли. На чем зарабатывать? Матчей нет, атрибутика не продается. Нужно какое-то послабление», — заявил Иванов. 0

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