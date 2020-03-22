«Ювентус» близок к продлению контрактов с несколькими игроками команды, сообщает SportMediaset.

По информации издания, «старая синьора» заключит соглашения с вратарем Джанлуиджи Буффоном, защитником Джорджо Кьеллини и хавбеком Блезом Матюиди.

Также «Ювентус» ведет переговоры с форвардом Пауло Дибалой, который недавно заразился коронавирусом, однако пока стороны не пришли к соглашению.

Напомним, что контракты Буффона, Кьеллини и Матюиди истекают 30 июня 2020 года.

42-летний Буффон в семи матчах чемпионата Италии пропустил семь мячей и один раз сыграл на ноль. 0