Куман надеется возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Голландиипризнался, что хочет однажды возглавить

«"Барселона" предлагала мне должность, и я не думаю, что это было плохое время, что возглавить команду. Но случилось так, что у меня есть свои мотивы с Голландией.

"Барселона" всегда может выиграть большие турниры, у них есть очень хорошие игроки, у них есть возможность подписать лучших игроков. Если бы я остался вдруг без работы, то, конечно, всем бы понравилось поработать в таком клубе.

Неважно, в какой ситуации они находятся сейчас. У меня было отличное пребывание там в качестве игрока, и я очень люблю город. Надеюсь, что однажды смогу тренировать эту команду», — цитирует Кумана Goal. 0