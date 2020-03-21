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    Куман надеется возглавить «Барселону»

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    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман признался, что хочет однажды возглавить «Барселону».

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «"Барселона" предлагала мне должность, и я не думаю, что это было плохое время, что возглавить команду. Но случилось так, что у меня есть свои мотивы с Голландией.

    "Барселона" всегда может выиграть большие турниры, у них есть очень хорошие игроки, у них есть возможность подписать лучших игроков. Если бы я остался вдруг без работы, то, конечно, всем бы понравилось поработать в таком клубе.

    Неважно, в какой ситуации они находятся сейчас. У меня было отличное пребывание там в качестве игрока, и я очень люблю город. Надеюсь, что однажды смогу тренировать эту команду», — цитирует Кумана Goal. 0

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