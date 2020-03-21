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    Чалов: Удивился, что реально было предложение от «Кристал Пэлас»

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о реакции на предложение «Кристал Пэлас» по трансферу.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Первая реакция? Честно, я удивился, что реально было такое предложение. Первым об этом мне сообщил агент Кристиан Эмиле. Он спросил меня, хочу ли я. Я ответил: "Конечно". Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. "Кристал Пэлас" уже начал напрямую общаться с ЦСКА. Личный контракт не был для меня вопросом первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА это устроило и как армейцы вообще к этому относятся», — сказал Чалов в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

    «Ну, если не состоялся переход, то так должно быть», — добавил форвард.

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    • Чалов также подчеркнул, что у него нет цели уехать именно в АПЛ:

    «На самом деле нет такого, что я мечтаю уехать в Англию. Честно говоря, не знаю, почему так говорят. Может быть, потому что агент из Англии, и предложения были. Но такого конкретного нет. Вообще, есть цель играть в каких-то элитных командах. Самое главное, чтобы, когда переходишь в европейскую команду, тем более молодой футболист, самое главное — это игровая практика». 0

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