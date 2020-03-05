«Интер» пожертвовал 100 тысяч евро на исследование коронавируса

Миланскийна своем официальном сайте сообщил о пожертвовании в размере 100 тысяч евро департаменту биомедицинских исследований больницы «Луиджи Сакко» в Милане.

Пожертвование направлено на поддержку исследований нового коронавируса.

«Мы неразрывно связаны с Миланом и гордимся самоотверженностью, с которой все сотрудники больницы Сакко справляются с исключительной ситуацией.

С самого начала экстренной ситуации, связанной с коронавирусом, мы с особым вниманием и опасением следили за развитием событий, подчеркивая, что единственным приоритетом является общественное здравоохранение и безопасность.

Именно по этой причине "Интер" считает своим долгом поддержать больницу Сакко», — заявил президент клуба Стивен Чжан. 0