«Интер» пожертвовал 100 тысяч евро на исследование коронавируса

Пожертвование направлено на поддержку исследований нового коронавируса.
«Мы неразрывно связаны с Миланом и гордимся самоотверженностью, с которой все сотрудники больницы Сакко справляются с исключительной ситуацией.
С самого начала экстренной ситуации, связанной с коронавирусом, мы с особым вниманием и опасением следили за развитием событий, подчеркивая, что единственным приоритетом является общественное здравоохранение и безопасность.
Именно по этой причине "Интер" считает своим долгом поддержать больницу Сакко», — заявил президент клуба Стивен Чжан. 0