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    «Интер» пожертвовал 100 тысяч евро на исследование коронавируса

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    Миланский «Интер» на своем официальном сайте сообщил о пожертвовании в размере 100 тысяч евро департаменту биомедицинских исследований больницы «Луиджи Сакко» в Милане.

    «Сан-Сиро»
    «Сан-Сиро»

    Пожертвование направлено на поддержку исследований нового коронавируса.

    «Мы неразрывно связаны с Миланом и гордимся самоотверженностью, с которой все сотрудники больницы Сакко справляются с исключительной ситуацией.

    С самого начала экстренной ситуации, связанной с коронавирусом, мы с особым вниманием и опасением следили за развитием событий, подчеркивая, что единственным приоритетом является общественное здравоохранение и безопасность.

    Именно по этой причине "Интер" считает своим долгом поддержать больницу Сакко», — заявил президент клуба Стивен Чжан. 0

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