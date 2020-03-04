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    «Ботафого» приостановил переговоры с Яя Туре

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    Переговоры между бывшим полузащитником сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре и «Ботафого» были приостановлены.

    Яя Туре
    Яя Туре

    «Я общался с Яя весь вечер, а сейчас я говорил по телефону с его агентом. Туре сказал, что действительно хочет выступать за "Ботафого", но ему и его семье очень трудно решиться на сиюминутный переезд в Бразилию.

    В общении с агентом мы решили, что приостановим переговоры, но двери "Ботафого" всегда открыты для Туре. Яя не отказывался от нашего предложения», — написал вице-президент «Ботафого» Рикардо Ротенберг на своей странице в Twitter.

    Последним клубом 36-летнего Туре был китайский «Циндао Хайню», контракт с которым у ивуарийца истек в конце 2019 года. После этого футболист находится в статусе свободного агента. 0

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