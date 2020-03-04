«Ботафого» приостановил переговоры с Яя Туре

Переговоры между бывшим полузащитником сборной Кот-д’Ивуарабыли приостановлены.

«Я общался с Яя весь вечер, а сейчас я говорил по телефону с его агентом. Туре сказал, что действительно хочет выступать за "Ботафого", но ему и его семье очень трудно решиться на сиюминутный переезд в Бразилию.

В общении с агентом мы решили, что приостановим переговоры, но двери "Ботафого" всегда открыты для Туре. Яя не отказывался от нашего предложения», — написал вице-президент «Ботафого» Рикардо Ротенберг на своей странице в Twitter.

Последним клубом 36-летнего Туре был китайский «Циндао Хайню», контракт с которым у ивуарийца истек в конце 2019 года. После этого футболист находится в статусе свободного агента. 0