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    Черчесов: Жребий как жребий

    Футбол Жеребьевка Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий касательно результатов жеребьевки Лиги Наций УЕФА. Напомним, что Россия сыграет в одной группе с с Сербией, Турцией и Венгрией в третьей группе лиги B.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Жребий как жребий. Со сборной Турции мы часто играем в последнее время, они нам попались и в прошлый раз. С Венгрией играли пару лет назад перед Кубком конфедераций. Они тоже чуть по-другому стали играть. Нам не привыкать. 6 марта мы встречаемся с Сербией в контрольном матче, это будет подготовка и к чемпионату Европы, и к Лиге наций.

    Какие цели и задачи? Перед Лигой наций у нас большой турнир, поэтому пока не думаем об этом. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на следующем турнире. Ничего конкретного не могу сказать.

    Лига наций — это не контрольные или товарищеские матчи, это турнир. Он, во-первых, оплачивается УЕФА, во-вторых, это очки и соревновательный процесс. И самое главное — команды, которые выигрывают свои группы, могут попасть на большие турниры. Это в моем понимании важно. В отборочных турнирах можно допустить осечку, а Лига наций дает возможность попасть на чемпионат мира или чемпионат Европы.

    В предстоящий контрольных матчах самое важное оценить потенциал тех игроков, на которых мы рассчитываем. Они должны быть здоровы и готовы. И естественно, так как перед чемпионатом Европы осталось 4 игры, нам нужно давать максимум. На ваших глазах у нас часто появлялись новички, мы за всеми наблюдаем», — цитирует Черчесова «Матч ТВ». 0

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