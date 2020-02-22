«Сельта» — «Леганес»: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу надв домашнем матче 25-го тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 1:0.

Уже на 21-й минуте команда из Виго осталась в меньшинстве, поскольку Филип Брадарич опасно сыграл в подкате и получил прямую красную.

Несмотря на это, хозяева все-таки забили на 62-й минуте. Яго Аспас выскочил на подачу со штрафного и ногой подправил мяч в дальний угол.

Российский форвард галисийцев Федор Смолов вышел в стартовом составе, но был заменен почти сразу после забитого мяча — на 65-й минуте.

Примера. 25-й тур «Сельта» — «Леганес» — 1:0 (0:0) Гол: Аспас, 62«Сельта»: Бланко, Мурильо, Араухо, Мальо, Суарес (Айду, 78), Окай Йокушлу, Брадарич, Рафинья, Оласа, Смолов (Бельтран, 65), Аспас (Мина, 83)«Леганес»: Сориано, Омеруо, Сиовас, Авазьем, Бустинса (Хиль, 67), Сильва (Ассале, 55), Эрасо (Оскар Родригес, 46), Рубен Перес, Ресио, Родригес, КаррильоПредупреждения: Сильва, 14. Сиовас, 24. Суарес, 26. Мурильо, 31. Оскар Родригес, 62Удаление: Брадарич, 21

В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 17-е место (24 очка), а «Леганес» — 19-е (19 очков). 0