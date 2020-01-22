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    Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»

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    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».

    Матиас Краневиттер
    Матиас Краневиттер

    Ранее сообщалось, что за 26-летнего хавбека мексиканский клуб заплатит около 7 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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