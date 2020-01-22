Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»

Матиас Краневиттер
ФК «Зенит»
Ранее сообщалось, что за 26-летнего хавбека мексиканский клуб заплатит около 7 миллионов евро.
Aquí primeras imágenes de Kranevitter en Monterrey.— Santiago Fourcade (@santiago4kd) 22 января 2020 г.
Perfil bajo, sin avisar porque faltan estudios médicos y firmas.
Lo acompaña @g_ivancepeda de @Rayados @mmdeportesmx
( Imágenes de @ElchilenoRG y su voz es porque estaba al aire conmigo en #AntiDoping) 💣✈️🍀 pic.twitter.com/I4DAAKhmVP
В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.
В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.