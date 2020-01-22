Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»

Полузащитникуже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с

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Ранее сообщалось, что за 26-летнего хавбека мексиканский клуб заплатит около 7 миллионов евро.

Aquí primeras imágenes de Kranevitter en Monterrey.

Perfil bajo, sin avisar porque faltan estudios médicos y firmas.

Lo acompaña @g_ivancepeda de @Rayados @mmdeportesmx

( Imágenes de @ElchilenoRG y su voz es porque estaba al aire conmigo en #AntiDoping) 💣✈️🍀 pic.twitter.com/I4DAAKhmVP — Santiago Fourcade (@santiago4kd) 22 января 2020 г.

В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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