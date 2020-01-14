«Лацио» — «Кремонезе»: счет 4:0, обзор голов

В рамках 1/8 финала Кубка Италии римскийлегко разобрался с командой, обыграв соперника со счетом 4:0.

Уже после первого тайма «римляне» вели в счете 2:0. Все голы были забиты из вратарской зоны.

Сначала на отскок среагировал Габаррон, пробив в пустые ворота. После этого на хитрую передачу откликнулся Пароло, в падении переправивший мяч в сетку.

На 58 минуте Иммобиле реализовал пенальти. Ну а окончательно гостей добил Киссанга, и опять же с навеса в штрафную.