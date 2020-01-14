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    «Лацио» разгромил «Кремонезе» в 1/8 Кубка Италии

    «Лацио» — «Кремонезе»: счет 4:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Лацио
    В рамках 1/8 финала Кубка Италии римский «Лацио» легко разобрался с командой «Кремонезе», обыграв соперника со счетом 4:0.

    Чиро Иммобиле
    Чиро Иммобиле

    Уже после первого тайма «римляне» вели в счете 2:0. Все голы были забиты из вратарской зоны.

    Сначала на отскок среагировал Габаррон, пробив в пустые ворота. После этого на хитрую передачу откликнулся Пароло, в падении переправивший мяч в сетку.

    На 58 минуте Иммобиле реализовал пенальти. Ну а окончательно гостей добил Киссанга, и опять же с навеса в штрафную.

    Кубок Италии. 1/8 финала
    «Лацио» — «Кремонезе» — 4:0
    Голы: 1:0 — 10 Габаррон, 2:0 — 26 Пароло, 3:0 — 58, пенальти Иммобиле, 4:0 — 89 Баштуш«Лацио»: Прото, Луис Фелипе (Андерсон, 60), Баштуш, Ачерби, Габаррон, Катальди (Андерсон, 60), Бериша, Хони Родригес, Пароло, Адеканье, Иммобиле (Минала, 73)«Кремонезе»: Агацци (Равалья, 30), Дзортеа (Баултам, 54), Караччоло, Терранова, Ренцетти, Арини (Вальцаниа, 71), Дели, Кастаньетти, Бьянкетти, Паломби, ЧиофаниПредупреждения: Луис Фелипе (46), Караччоло (56), Дели (82)
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