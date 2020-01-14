«Лацио» — «Кремонезе»: счет 4:0, обзор голов

Чиро Иммобиле
«Лацио»
Уже после первого тайма «римляне» вели в счете 2:0. Все голы были забиты из вратарской зоны.
Сначала на отскок среагировал Габаррон, пробив в пустые ворота. После этого на хитрую передачу откликнулся Пароло, в падении переправивший мяч в сетку.
На 58 минуте Иммобиле реализовал пенальти. Ну а окончательно гостей добил Киссанга, и опять же с навеса в штрафную.
Кубок Италии. 1/8 финала
«Лацио» — «Кремонезе» — 4:0
Голы: 1:0 — 10 Габаррон, 2:0 — 26 Пароло, 3:0 — 58, пенальти Иммобиле, 4:0 — 89 Баштуш«Лацио»: Прото, Луис Фелипе (Андерсон, 60), Баштуш, Ачерби, Габаррон, Катальди (Андерсон, 60), Бериша, Хони Родригес, Пароло, Адеканье, Иммобиле (Минала, 73)«Кремонезе»: Агацци (Равалья, 30), Дзортеа (Баултам, 54), Караччоло, Терранова, Ренцетти, Арини (Вальцаниа, 71), Дели, Кастаньетти, Бьянкетти, Паломби, ЧиофаниПредупреждения: Луис Фелипе (46), Караччоло (56), Дели (82)