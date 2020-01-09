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    Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

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    Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства Российского футбольного союза.

    Виктор Кашшаи
    Виктор Кашшаи

    Об этом сообщил официальный сайт РФС.

    Кроме того, РФС сообщил, что департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса.

    «РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», — заявил президент РФС Александр Дюков.

    Кашшаи, который обслуживал финал Лиги чемпионов-2011, а также матчи ЧМ-2010 и Евро-2012, объявил о завершении карьеры судьи в конце прошлого года. 0

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