L’Equipe назвал символическую сборную 2019 года

Вирджил ван Дейк
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В команду вошли сразу пять представителей «Ливерпуля», который выиграл Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»). 0