L’Equipe назвал символическую сборную 2019 года

Авторитетное французское издание L’Equipe представило свою символическую сборную по итогам 2019 года.

В команду вошли сразу пять представителей «Ливерпуля», который выиграл Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»). 0