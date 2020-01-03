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    • L’Equipe назвал символическую сборную 2019 года
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    L’Equipe назвал символическую сборную 2019 года

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    Авторитетное французское издание L’Equipe представило свою символическую сборную по итогам 2019 года.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    В команду вошли сразу пять представителей «Ливерпуля», который выиграл Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

    Символическая сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

    Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

    Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);

    Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»). 0

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