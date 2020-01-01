«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

потерпел поражение отв выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 17-й минуте забил Дэнни Ингз. После блестящей передачи из глубины от Джека Стивенса он ворвался в штрафную, обыграл защитника и спокойно пробил в ближний угол.

На 73-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн поразил чужие ворота, но арбитр гол не засчитал после консультации с VAR.

АПЛ. 21-й тур «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — 0:1 (0:1) Гол: 1:0 — 17 Ингз«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Бертран, Беднарек, Соареш, Армстронг (Ромеу, 90), Хейбьерг, Дженепо (Лонг, 58), Уорд-Проуз, Редмонд, Ингз (Обафеми, 76)«Тоттенхэм»: Гассанига, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Сессеньон, Алли, Ндомбеле (Ло Чельсо, 25), Сиссоко, Лукас Моура, Эриксен, Кейн (Ламела, 75)Предупреждения: Ло Чельсо (36), Дженепо (53), Сиссоко (61), Беднарек (68), Орье (70), Уорд-Проуз (72), Эриксен (90+2)

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестое место (30 очков), а «Саутгемптон» — 11-е (25 очков). 0