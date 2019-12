Алдервейрелд продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Защитникпродлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что 30-летний бельгиец играет за «шпор» с 2015 года, куда перешел из «Атлетико». В активе бельгийского футболиста 179 матчей за лондонцев во всех соревнованиях.

Также Алдервейрелд провел 98 матчей за сборную Бельгии. Он участвовал в двух чемпионатах мира (2014, 2018) и Евро-2016.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS