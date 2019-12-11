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    Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ

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    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, передает «Чемпионат».

    Гончаренко дисквалифицирован из-за мата в адрес арбитра матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА. Главный тренер «армейцев» использовал нецензурную лексику после игры.

    Реальный срок наказания для Гончаренко составляет два матча, еще один матч — условно.

    «В трансляцию попала ненормативная лексика, которая была сказана в адрес официального лица матча. Нарушение это аналогичное тому, что Гончаренко совершил в другом матче, так что у него было наказание один условный матч, и один реальный. В данном случае это рецидив, поэтому применение условной санкции было отменено. КДК установил реальный характер санкции. Один матч из условного стал реальным.

    С учетом всех обстоятельств дела, и того, что Гончаренко использовал ненормативную лексику в адрес судьи, наказание звучит так: за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Гончаренко на три матча РПЛ, при этом два матча — реальная спортивная санкция, один матч — условно. Также оштрафовать на 10- тыс. рублей. Испытательный срок — до конца сезона», — сказал Григорьянц.

    Гончаренко не сможет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта) и «Ростовом» (8 марта). 0

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