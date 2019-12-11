Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренерана три матча.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, передает «Чемпионат».

Гончаренко дисквалифицирован из-за мата в адрес арбитра матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА. Главный тренер «армейцев» использовал нецензурную лексику после игры.

Реальный срок наказания для Гончаренко составляет два матча, еще один матч — условно.

«В трансляцию попала ненормативная лексика, которая была сказана в адрес официального лица матча. Нарушение это аналогичное тому, что Гончаренко совершил в другом матче, так что у него было наказание один условный матч, и один реальный. В данном случае это рецидив, поэтому применение условной санкции было отменено. КДК установил реальный характер санкции. Один матч из условного стал реальным.

С учетом всех обстоятельств дела, и того, что Гончаренко использовал ненормативную лексику в адрес судьи, наказание звучит так: за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Гончаренко на три матча РПЛ, при этом два матча — реальная спортивная санкция, один матч — условно. Также оштрафовать на 10- тыс. рублей. Испытательный срок — до конца сезона», — сказал Григорьянц.

Гончаренко не сможет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта) и «Ростовом» (8 марта). 0