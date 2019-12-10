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    «Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Наполи» — «Генк»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» одержал домашнюю победу над бельгийским «Генком» — 4:0.

    «Наполи»
    «Наполи»

    Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте. На правом фланге футболисты «Наполи» удачно использовали высокий прессинг, Де Норре и Лукуми вынуждены были отдать передачу назад на Вандервоордта.

    Мартена также пошли прессинговать Мертенс и Милик, голкипер «Генка» решил начать обыгрывать соперников, в итоге он подарил мяч Милику, который с убойно позиции не промахнулся мимо ворот.

    На 27-й минуте Руис выполнил хорошую передачу на ход Ди Лоренцо к правому углу штрафной площади, Джованни вновь нагнал мяч, а затем выполнил отличную передачу в центр штрафной площади. Милик оторвался от защитников «Генка» и точным ударом под правый угол ворот оформил дубль.

    На 37-й минуте в ворота «Генка» был назначен пенальти — вратарь гостей сбил в штрафной соперника. Аркадиуш Милик с «точки» уверенно развёл по разным углам Вандервоордта и мяч, оформив хет-трик.

    А на 78-й минуте в ворота бельгийцев был назначен еще один одиннадцатиметровый — за игру рукой. Дрис Мертенс с «точки» пробил паненкой и забил красивый гол, Вандервоордт прыгнул в левый угол ворот.

    «Наполи» набрал 12 очков и вышел из группы Е со второго места. Первым стал «Ливерпуль» — 13 очков. Эти команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Третье место занял «Зальцбург» — семь очков. Австрийскому клубу предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. «Генк» с одним очком занял последнее место.

    Лига чемпионов. Группа Е
    «Наполи» (Италия) — «Генк» — 4:0 (3:0)
    Голы: Милик, 3 (1:0). Милик, 26 (2:0). Милик, 38 — с пенальти (3:0). Мертенс, 75 — с пенальти (4:0)«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски (Гаэтано, 72), Руис, Кальехон (Льоренте, 79), Мертенс, Милик (Лосано, 78)«Генк»: Вандервордт, Девас, Лукуми, Мехле, Де Норре (Нету Боржес, 82), Хрошовски, Берге, Онуачу, Саматта (Бонгонда, 63), Ито (Хаджи, 72), ПэйнтсилПредупреждения: Вандервордт, 36. Де Норре, 74. Мариу Руй, 80. Кулибали, 87. Пэйнтсил, 88
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