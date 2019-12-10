«Наполи» — «Генк»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над бельгийским— 4:0.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте. На правом фланге футболисты «Наполи» удачно использовали высокий прессинг, Де Норре и Лукуми вынуждены были отдать передачу назад на Вандервоордта.

Мартена также пошли прессинговать Мертенс и Милик, голкипер «Генка» решил начать обыгрывать соперников, в итоге он подарил мяч Милику, который с убойно позиции не промахнулся мимо ворот.

На 27-й минуте Руис выполнил хорошую передачу на ход Ди Лоренцо к правому углу штрафной площади, Джованни вновь нагнал мяч, а затем выполнил отличную передачу в центр штрафной площади. Милик оторвался от защитников «Генка» и точным ударом под правый угол ворот оформил дубль.

На 37-й минуте в ворота «Генка» был назначен пенальти — вратарь гостей сбил в штрафной соперника. Аркадиуш Милик с «точки» уверенно развёл по разным углам Вандервоордта и мяч, оформив хет-трик.

А на 78-й минуте в ворота бельгийцев был назначен еще один одиннадцатиметровый — за игру рукой. Дрис Мертенс с «точки» пробил паненкой и забил красивый гол, Вандервоордт прыгнул в левый угол ворот.

«Наполи» набрал 12 очков и вышел из группы Е со второго места. Первым стал «Ливерпуль» — 13 очков. Эти команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третье место занял «Зальцбург» — семь очков. Австрийскому клубу предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. «Генк» с одним очком занял последнее место.