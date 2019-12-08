«Крылья Советов» и «Урал» огласили составы

Александр Соболев
ФК «Крылья Советов»
Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.
Запасные: Конюхов, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.
Запасные: Баклов, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Панюков.