«Крылья Советов» и «Урал» огласили составы

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 19-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

Запасные: Конюхов, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Баклов, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Панюков.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0