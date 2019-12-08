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    «Крылья Советов» и «Урал» огласили составы

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    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 19-го тура российской Премьер-лиги.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

    Запасные: Конюхов, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.

    Запасные: Баклов, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Панюков.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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