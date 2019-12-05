«Ливерпуль» — «Эвертон»: счет матча 5:2, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 5:2.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Мане ускорился слева и выдал идеальный пас на ход Дивоку Ориги, который ушёл от Пикфорда и пробил в пустые ворота «Эвертона».

На 17-й минуте Мане подбежал к штрафной «ирисок» и сделал скрытый пас на Шакири, который легко пробил мимо Пикфорда в ворота.

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«Эвертон» отквитал один мяч на 21-й минуте. Айуоби в атаке вторым темпом прострелил в штрафную «Ливерпуля», где Майкл Кин проскочил Ловрена и расстрелял ворота Адриана.

На 31-й минуте «Ливерпуль» восстановил отрыв своей команде. Ловрен со своей половины поля запустил мяч на ход Ориги, тот убежал от защитников и легко реализовал выход один на один.

На 45-й минуте счет стал крупным. Садио Мане разогнал контратаку пасом на Робертсона, а затем открылся у штрафной «Эвертона» на ответный пас и расстрелял левый угол ворот.

В добавленное к первому тайму время «Эвертон» сократил отставание. Бернард получил мяч слева и здорово навесил к вратарской, где Ришарлисон плечом подправил мяч в дальний угол ворот «Ливерпуля».

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Окончательный счет был установлен на 90-й минуте. Фирмино ворвался в штрафную слева и отыграл на Вейналдума, который идеально по точности пробил в дальний угол.

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд, команда уверенно лидирует в таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Лестер» на восемь очков. «Эвертон» находится на 18-й строчке.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на протяжении 32 матчей (27 побед, 5 ничьих). Команда побила свой рекорд беспроигрышной серии в чемпионате, который был установлен в сезоне-1987/88.