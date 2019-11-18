Месси — лучший дриблер в топ-5 лигах за 13 лет

С сезона 2006/07 Месси обвел соперников 1880 раз, совершив 57,2% удачных попыток.
В тройку лучших также вошли полузащитник «Реала» Эден Азар (1220, 57,1% удачных попыток) и хавбек «Фиорентины» Франк Рибери (939, 47,9%).
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на пятой строчке (816, 44%).
Топ-10 лучших дриблеров топ-5 лиг Европы:
1. Лионель Месси («Барселона») — 1880 обводок, 57,2% удачных попыток
2. Эден Азар («Реал») — 1220, 57,1%
3. Франк Рибери («Фиорентина») — 939, 47,9%
4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 832, 46,6%
5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 816, 44%
6. Хоакин («Бетис») — 798, 50,9%
7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) — 770, 50,6%
8. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 739, 60,9%
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 736, 56,8%
10. Неймар («Пари Сен-Жермен») — 734, 50,2% 0