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    Месси — лучший дриблер в топ-5 лигах за 13 лет

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лучшим дриблером в пяти сильнейших чемпионатах Европы за последние 13 лет, сообщает Squawka со ссылкой на Opta.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    С сезона 2006/07 Месси обвел соперников 1880 раз, совершив 57,2% удачных попыток.

    В тройку лучших также вошли полузащитник «Реала» Эден Азар (1220, 57,1% удачных попыток) и хавбек «Фиорентины» Франк Рибери (939, 47,9%).

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на пятой строчке (816, 44%).

    Топ-10 лучших дриблеров топ-5 лиг Европы:

    1. Лионель Месси («Барселона») — 1880 обводок, 57,2% удачных попыток
    2. Эден Азар («Реал») — 1220, 57,1%
    3. Франк Рибери («Фиорентина») — 939, 47,9%
    4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 832, 46,6%
    5. Криштиану Роналду («Ювентус») — 816, 44%
    6. Хоакин («Бетис») — 798, 50,9%
    7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) — 770, 50,6%
    8. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 739, 60,9%
    9. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 736, 56,8%
    10. Неймар («Пари Сен-Жермен») — 734, 50,2% 0

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