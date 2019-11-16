Словения — Латвия: счет 1:0, обзор голов

Йосип Иличич
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Единственный гол в матче забил футболист сборной Латвии Игорь Тарасов. После опасных действия Йосипа Иличича тот оформил автогол. Это случилось на 53 минуте.
Евро-2020. Квалификация
Словения — Латвия
Гол: 1:0 — 53, автогол ТарасовСловения: Облак, Стоянович, Йокич, Мевля, Струна, Крхин (Бийол, 74), Вербич (Безяк, 90), Куртич, Вучкич (Зайц, 62), Иличич, ШпорарЛатвия: Штейнбор, Ошс, Дубра, Максименко, Тарасов, Камеш (Пунцулс, 88), Юрковскис, Икауниекс (Улдрикис, 72), Гутковский (Лайзанс, 85), Федоров, СавальниексПредупреждения: Струна (14), Гутковский (23), Федоров (47), Ошс (58), Савальниекс (59), Вербич (70)