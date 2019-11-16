Словения — Латвия: счет 1:0, обзор голов

В предпоследнем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 сборнаяна своем поле переиграла сборнуюсо счетом 1:0, набрав тем самым 14 очков и заняв третью строчку в группе.

Единственный гол в матче забил футболист сборной Латвии Игорь Тарасов. После опасных действия Йосипа Иличича тот оформил автогол. Это случилось на 53 минуте.