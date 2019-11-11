Неймар поддержал игроков «Шахтера»

Нападающий ПСЖопубликовал пост в поддержку игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с киевским «Динамо».

«Нет расизму», — подписал бразилец фото с расстроенными соотечественниками, размещенное в stories Instagram.

Напомним, на 74-й минуте встречи судья посчитал, что игрок донецкой команды Тайсон нарушил правила, с чем игрок был не согласен. На это отреагировали болельщики столичного клуба и стали издавать звуки, похожие на крики обезьян.

После этого инцидента главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтера» красную карточку. 0