«Монако» — «Дижон»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 13-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Победу монегаскам принес гол российского полузащитника Александра Головина, забитый на 42-й минуте встречи.

Бен-Йедер с левого фланга отдал пас в центр на Слимани, который в касание сыграл по дуге в штрафную площадку на Головина. Александр принял мяч на грудь, после чего пробил правой ногой в левый нижний угол ворот.

«Монако» набрал 18 очков и поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» идет на 19-м месте (12 очков).

В следующем туре «Монако» сыграет с «Бордо», а клуб из «Дижонна» проведет встречу с «Ренном».

Гол Александра Головина в матче «Монако» против «Дижона» 🔥⚽ pic.twitter.com/1DOLzNHLNd — Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2019

В параллельном матче «Реймс» на своем поле сыграл вничью с «Анже» — 0:0

Гости провели концовку встречи в меньшинстве. На 71-й минуте был удален полузащитник Анжело Фюльжини.

«Анже», набрав 21 очко, идет вторым в турнирной таблице. У «Реймса» 19 очков и пятое место.

В следующем туре «Реймс» отправится к «Мецу», а «Анже» сыграет с «Нимом».

0