Ребров: ЦСКА не заслуживал поражений от «Лудогорца» и «Эспаньола»

Главный тренер «Ференцвароша»поделился ожиданиями перед игрой группового этапа Лиги Европы против

«Мне был более интересен матч ЦСКА с "Зенитом", потому что с "Уфой" в составе оказалось много резервистов.

С "Зенитом" ЦСКА играл в несвойственный себе футбол, больше оборонялся, меньше атаковал и прессинговал, но они заслуженно завоевали очко.

У нас была такая же сложная игра, так что завтра мы будем в равных условиях. Мы должны быть готовы к прессингу ЦСКА.

Не думаю, что ЦСКА нечего терять. Ноль очков в первом круге еще ни о чем не говорит. Это команда очень высокого уровня. Нельзя говорить, что им неинтересен этот турнир.

Наоборот, сейчас они будут вдвойне мотивированы. Я смотрел все игры ЦСКА в Лиге Европы — с "Лудогорцем" и "Эспаньолом" они не заслуживали поражения», — сказал Ребров «МАТЧ ТВ». 0