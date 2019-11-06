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    Ребров: ЦСКА не заслуживал поражений от «Лудогорца» и «Эспаньола»

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    Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями перед игрой группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

    Сергей Ребров
    Сергей Ребров

    «Мне был более интересен матч ЦСКА с "Зенитом", потому что с "Уфой" в составе оказалось много резервистов.

    С "Зенитом" ЦСКА играл в несвойственный себе футбол, больше оборонялся, меньше атаковал и прессинговал, но они заслуженно завоевали очко.

    У нас была такая же сложная игра, так что завтра мы будем в равных условиях. Мы должны быть готовы к прессингу ЦСКА.

    Не думаю, что ЦСКА нечего терять. Ноль очков в первом круге еще ни о чем не говорит. Это команда очень высокого уровня. Нельзя говорить, что им неинтересен этот турнир.

    Наоборот, сейчас они будут вдвойне мотивированы. Я смотрел все игры ЦСКА в Лиге Европы — с "Лудогорцем" и "Эспаньолом" они не заслуживали поражения», — сказал Ребров «МАТЧ ТВ». 0

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