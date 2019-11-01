Игнатьев: VAR необходим для нашего футбола, но в нем много неясностей

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением об использовании системы VAR.

«VAR необходим для нашего футбола, да и для всего мирового футбола. Честность и справедливость — важные компоненты спорта и жизни.

Но многие вещи непонятны: почему смотрят одни, не очень важные, эпизоды, а другие, важные, не смотрят.

Самое главное, что информация не доносится до людей по ту сторону экрана — чтобы у них не было никаких сомнений в правильности работы VAR», — передает слова Игнатьева «РИА Новости».

Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что систему VAR надо принять, потому что обратного пути уже нет. 0