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    Игнатьев: VAR необходим для нашего футбола, но в нем много неясностей

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об использовании системы VAR.

    Система VAR
    Система VAR

    «VAR необходим для нашего футбола, да и для всего мирового футбола. Честность и справедливость — важные компоненты спорта и жизни.

    Но многие вещи непонятны: почему смотрят одни, не очень важные, эпизоды, а другие, важные, не смотрят.

    Самое главное, что информация не доносится до людей по ту сторону экрана — чтобы у них не было никаких сомнений в правильности работы VAR», — передает слова Игнатьева «РИА Новости».

    Руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что систему VAR надо принять, потому что обратного пути уже нет. 0

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