Карпин: Первый тайм матча с «Сочи» понравился, а вот второй — сильно нет

«Первый тайм понравился, а вот второй — нет. Правда, нельзя сказать, что у "Сочи" было много острых моментов — Бабурин один раз сильно выручил и еще было пара опасных ударов.
Но тайм сильно не понравился. Возможно сказался слишком большой выплеск эмоций в первом тайме после проигрыша "Зениту". Слово "слишком" — это всегда плохо. После перерыва вышли без эмоций, скажем так.
Насколько сложно было команде после Питера? Не знаю по какой шкале это измерять. С одной стороны, непростая неделя, с другой — очень простая в плане отличного отношения к тренировкам,.
Все горели желанием, порадовала реакция футболистов на поражение. И особенно порадовала реакция болельщиков, сегодня была отличная поддержка.
Спасибо и футболистам и зрителям. Сегодня важно было выиграть, неважно как — чтобы не потерять уверенность в своих силах.
Игра в Питере не немного, а хорошо помогла опуститься на землю. У всех был некоторый отрыв от земли. Даже у меня был наверное какой-то отрыв.
Вовремя опустили на землю. Такого больше не должно повториться», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0