Карпин: Первый тайм матча с «Сочи» понравился, а вот второй — сильно нет

Главный тренер «Ростова»после матча 14-го тура РПЛ с(2:0) отметил, что он доволен лишь одним таймом в исполнении своей команды.

«Первый тайм понравился, а вот второй — нет. Правда, нельзя сказать, что у "Сочи" было много острых моментов — Бабурин один раз сильно выручил и еще было пара опасных ударов.

Но тайм сильно не понравился. Возможно сказался слишком большой выплеск эмоций в первом тайме после проигрыша "Зениту". Слово "слишком" — это всегда плохо. После перерыва вышли без эмоций, скажем так.

Насколько сложно было команде после Питера? Не знаю по какой шкале это измерять. С одной стороны, непростая неделя, с другой — очень простая в плане отличного отношения к тренировкам,.

Все горели желанием, порадовала реакция футболистов на поражение. И особенно порадовала реакция болельщиков, сегодня была отличная поддержка.

Спасибо и футболистам и зрителям. Сегодня важно было выиграть, неважно как — чтобы не потерять уверенность в своих силах.

Игра в Питере не немного, а хорошо помогла опуститься на землю. У всех был некоторый отрыв от земли. Даже у меня был наверное какой-то отрыв.

Вовремя опустили на землю. Такого больше не должно повториться», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0